«Что такое абсолютное счастье!»: Брухунова подловила 2-летнего Вагана в пижаме полулежа на диване

Татьяна Брухунова говоря о материнстве, заверила, что только с появлением ребенка, она смогла осознать, что такое счастье. Жена 76-летнего юмориста Евгения Петросяна не представляет себя без маленького Вагана, который стал для них центром Вселенной.

Так, осенью с началом учебного года Татьяна Брухунова собирается отдать сынишку Вагана в воскресную школу, где он будет учить армянский язык.

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