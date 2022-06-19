Что случилось? Растолстевшую дочь Гузеевой не узнали фанаты

Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова много раз экспериментировала с имиджем — красила волосы, стриглась под мальчика, вызывая волну обсуждений вокруг своей персоны.

А теперь наследница ведущей просто перестала следить за собой: отпустила вес в духе движения бодипозитива, на голове мастерит небрежную «дульку».

В личном блоге Бухарова показала, как выглядит сейчас, немало удивив поклонников Ларисы Гузеевой. «Кровь с молоком», «Округлилась и подрумянилась», «И не скажешь, что дочь звезды», - обсудили пользователи Сети.