Что сказала звезда «Сватов» Кравченко про Кошмал, включившую ее в свой «черный список»

Но этой весной Кошмал показала свое истинное лицо. После многих негативных выпадов в сторону бывших коллег Анна обнародовала собственный «черный список» врагов, среди которых значатся фамилии «сватов», сыгравших ее бабушку и дедушку. Узнав об этом, Татьяна Кравченко не смогла промолчать. Ее слова передал Стас Садальский в микроблоге.

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«Какая же она подлая», - ответила народная Татьяна Кравченко, уроженка Донецка», - написал Садальский. Актер припомнил, как Добронравов ночью помогал Кошмал добраться до врачей, когда той стало плохо на площадке. Теперь в ответ вместо благодарности – одна желчь.