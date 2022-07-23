Что Шатунов советовал фанаткам, которые не имели возможности попасть на его выступления

«У вас очень много поклонников и поклонниц. И все хотят увидеть вас на сцене вживую, но не каждый себе может это позволить. Что вы хотите пожелать тем людям, которые никогда не смогут увидеть вас наяву по состоянию здоровья, по семейным и финансовым обстоятельствам? Это мечта все их жизни», - спрашивали фанатки.

«Я не знаю, что вам посоветовать, но я думаю – выход есть всегда. Благодаря Интернету вы можете всегда посмотреть на моем Ютуб-канале мои концертные выступления, мои интервью. Мои новые видео. Послушать песни, которые есть на моем канале. Я думаю, что это единственное, что я могу посоветовать», - отмечал Юрий Шатунов.

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Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище столицы.