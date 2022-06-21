Что-то с ребенком? Беременная Юлия Ефременкова из «Дома-2» с грустью в голосе сообщила о переносе гендер-пати

Экс-участница и бывшая ведущая реалити-шоу Юлия Ефременкова не раскрыла причины своего решения.
Юлия Ефременкова и Мондезир

Юлия Ефременкова и Мондезир. Фото: соцсети

Бывшая ведущая и экс-участница «Дома-2» Юлия Ефременкова ждет первенца от своего избранника Мондезира.

Накануне пара отправилась на УЗИ, во время которого доктор должен был увидеть пол будущего малыша и передать конвертик родителям. После УЗИ должно было состояться гендер-пати, на котором Ефременкова и Мондезир планировали узнать, кто же у них родится - мальчик или девочка.

Юлия Ефременкова обещала поклонникам, что непременно покажет видео из кабинета врача. Но вместо этого она записала обращение вместе с Мондезиром. 

Грустным голосом Юлия Ефременкова дала понять, что произошло что-то нехорошее. Гендер-пати переносится на неопределенный срок. Причины своего решения беременная Ефременкова назвать отказалась. Не исключено, что на УЗИ врач увидел какие-то странности.

«Многие нас потеряли. У нас на данный момент есть на то свои причины, которые мы не хотим озвучивать. Мы верим, что все будет хорошо. Но гендер-пати мы будем переносить. Нашим друзьям, которые были приглашены, мы все объясним чуть позже. Я знаю, что многие переживают. Все будет хорошо. Но пока временно мы не в состоянии общаться», - высказалась в микроблоге Юлия Ефременкова.

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