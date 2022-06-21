Что-то с ребенком? Беременная Юлия Ефременкова из «Дома-2» с грустью в голосе сообщила о переносе гендер-пати

Бывшая ведущая и экс-участница «Дома-2» Юлия Ефременкова ждет первенца от своего избранника Мондезира.

Накануне пара отправилась на УЗИ, во время которого доктор должен был увидеть пол будущего малыша и передать конвертик родителям. После УЗИ должно было состояться гендер-пати, на котором Ефременкова и Мондезир планировали узнать, кто же у них родится - мальчик или девочка.

Юлия Ефременкова обещала поклонникам, что непременно покажет видео из кабинета врача. Но вместо этого она записала обращение вместе с Мондезиром.

Грустным голосом Юлия Ефременкова дала понять, что произошло что-то нехорошее. Гендер-пати переносится на неопределенный срок. Причины своего решения беременная Ефременкова назвать отказалась. Не исключено, что на УЗИ врач увидел какие-то странности.