«А что с носом и губами?»: Михалкова изменилась до неузнаваемости и стала похожей на Решетову

Почему-то многие богатые девушки рано или поздно становятся похожими на Анастасию Решетову. Или на Оксану Самойлову. Или на Анастасию Костенко… В общем, типаж понятен — пухлые губы, маленький носик, кукольное личико.

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О причинах сего преображения догадайтесь сами — свечки никто не держал.

И вот очередь дошла до экс-участницы проекта «Уральские пельмени» Юлии Михалковой, которая поразила публику новым образом.