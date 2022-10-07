«А что с носом и губами?»: Михалкова изменилась до неузнаваемости и стала похожей на Решетову

Почему-то многие богатые девушки рано или поздно становятся похожими на Анастасию Решетову. Или на Оксану Самойлову. Или на Анастасию Костенко… В общем, типаж понятен — пухлые губы, маленький носик, кукольное личико.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
О причинах сего преображения догадайтесь сами — свечки никто не держал.
И вот очередь дошла до экс-участницы проекта «Уральские пельмени» Юлии Михалковой, которая поразила публику новым образом.
«А что с носом и губами?», «Что вообще с лицом?», «Анастасия Решетова?» — удивились фолловеры.
Юлия Михалкова. Фото: соцсети