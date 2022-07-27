«Что-то с ней не так»: Захарова отреагировала на запрет «Руки Вверх!» въезжать в Эстонию

Как отметила Захарова, эстонцы забыли, что провозглашали демократию своей основной идеей. Когда-то они ради этого покидали СССР. Сейчас же Эстония, по мнению Захаровой, превратилась в репрессивное государство, которое строит запреты.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, что лидер «Руки Вверх!» Сергей Жуков выражал недоумение, почему запрет коснулся именно его коллектива. Он и не собирался давать в ближайшие годы концерты в Эстонии.