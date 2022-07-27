«Что-то с ней не так»: Захарова отреагировала на запрет «Руки Вверх!» въезжать в Эстонию

Как отметила официальный представитель МИД, надо понять, что случилось с этой прибалтийской страной.
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Global Look Press

Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik отреагировал на новость, что российской группе «Руки Вверх!» на пять лет запрещен въезд в Эстонию.

«Надо по-другому ставить вопрос: что не так с Эстонией? Если страна гордится, рассказав о культурных связях тем, что кому-то запрещает выступать в этой стране, значит, что-то с ней не так».

Как отметила Захарова, эстонцы забыли, что провозглашали демократию своей основной идеей. Когда-то они ради этого покидали СССР. Сейчас же Эстония, по мнению Захаровой, превратилась в репрессивное государство, которое строит запреты.

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Напомним, что лидер «Руки Вверх!» Сергей Жуков выражал недоумение, почему запрет коснулся именно его коллектива. Он и не собирался давать в ближайшие годы концерты в Эстонии.

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