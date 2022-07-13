«Что с Лизой? Лиза наказана?»: Галкин озадачил своим новым видео поклонников

Максим Галкин выставил в свои социальные сети жизнеутверждающее видео, где показал, как он проводит время со своей семьей за границей.

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На обнародованных кадрах юморист практически везде запечатлен с сыном Гарри. Они вместе гуляют, купаются в море, катаются на велосипеде, рассматривают древние развалины. А вот дочь Лиза мелькнула всего два раза: один раз — на детском празднике и второй раз — в компании братика и племянницы Клавы (дочки Кристины Орбакайте).

Фолловеры были удивлены такому положению дел, ведь ранее, до отъезда, все было как раз наоборот — на большинстве фото и видео Максима Галкина была в основном дочь Лиза, а Гарри почти всегда занимал роль второго плана.