«Что-то с лицом»: Пугачева перед камерой предъявила мужу претензии по поводу своего внешнего вида

Уехавший в Латвию Максим Галкин снова показал Аллу Пугачеву. Шоумен и Примадонна собрались в гости к Лайме Вайкуле, и телеведущий хотел похвастаться женой на фоне обсуждений ее внешности – звезда напугала поклонников, когда показалась на людях с лицом-«гармошкой».

«Вот едем в гости к Лайме. Какая у меня красотка сидит», - представил Галкин жену.

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Но Пугачева в ответ мужу поспешила предъявить претензию прямо на камеру. Помня, как ее обсуждали на днях в Сети, она решила доказать обратное – с внешностью у нее все хорошо.

«Меня только красиво сними, а то опять скажут, что я, что-то с лицом…», - предупредила мужа Примадонна.

Примадонна, справедливости ради отметим, выглядела прекрасно. От прежних неровностей и бугров не осталось и намека.