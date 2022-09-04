«А что с лицом? Без Галкина посерела»: Пугачева испугала «слипшимися глазками» и пресной блеклостью в гостях у Юдашкиных

Алла Пугачева испугала верных почитателей осунувшимся лицом. Фанатам показалось, что Примадонна чересчур бледная, а ее «глазки слиплись». Хотя многие предположили, что певица просто поленилась накраситься. А без ресниц, румян и помады ее личико стало выглядеть блеклым.

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Примадонна наведалась в гости к чете Юдашкиных, познакомившись с их малюткой-внучкой Агатой. Алла Борисовна понянчилась с малышкой, вспомним, как когда-то также возилась со своей Лизой.

Кстати, Примадонна в гостях у именитого модельера щегольнула в ультрамодном аутфите, примерив брюки палаццо и белоснежную рубаху. Льняные костюмчики в монохромном оверсайзе - на пике популярности в осеннем сезоне.