Что-то пошло не так: травмированная Бузова схватилась за голову в горах

Телеведущая и певица Ольга Бузова улетела отдыхать в Сочи. Оттуда девушка делится с подписчиками в Сети подробностями своего отпуска. А вот о своей травме звезда решила умолчать. Тем не менее, подписчики сами увидели, что у нее не все в порядке.

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Позируя на фоне сочинских гор, Бузова в купальнике схватилась за голову, спрятав лицо. На правом бедре у звезды виднелся большой пластырь, свидетельствующий о травме. Несмотря на повреждение, артистка посещает баню. Что именно произошло, она не спешит рассказать.