«Что посеешь, то и пожнешь»: экс-директор Ротару высказалась о травле певицы на Украине

До начала всемирно известных событий София Ротару довольно активно вела свои соцсети. В конце февраля артистка перестала публиковать какой-либо контент. Молчание она хранит по сей день.

По слухам, на родине Ротару буквально возненавидели за это. Ее экс-директор Ольга Коняхина, которая отбывает наказание за мошенничество, отметила, что вся эта ситуация напоминает известную поговорку «что посеешь, то и пожнешь».