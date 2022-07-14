«Что посеешь, то и пожнешь»: экс-директор Ротару высказалась о травле певицы на Украине

До начала всемирно известных событий София Ротару довольно активно вела свои соцсети. В конце февраля артистка перестала публиковать какой-либо контент. Молчание она хранит по сей день.
По слухам, на родине Ротару буквально возненавидели за это. Ее экс-директор Ольга Коняхина, которая отбывает наказание за мошенничество, отметила, что вся эта ситуация напоминает известную поговорку «что посеешь, то и пожнешь».
«Вы меня ее еще защищать попросите. Пусть себе живет и процветает там, где хочет и как хочет. Эффект бумеранга никто не отменял», — цитирует Абзац Коняхину.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, ранее стало известно о состоянии Софии Ротару.