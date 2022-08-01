Что поразило зрителей в трейлере фильма-биографии «Блондинка» о Мэрилин Монро

28 июля в сети появился трейлер долгожданной «Блондинки» — фильма о легендарной актрисе Мэрилин Монро. Проект создавался достаточно долго — работа над ним началась еще в 2010 году.

И даже пройдя через все трудности, он едва не был закрыт: продюсеры Netflix потребовали вырезать сцены изнасилования, которое Мэрилин действительно пережила в юности. Режиссер Эндрю Доминик, впрочем, наотрез отказался это делать: это противоречило бы замыслу показать жизнь актрисы без прикрас.

В итоге было решено присвоить картине максимальный возрастной рейтинг. В главной роли снялась актриса кубинского происхождения Ана де Армас.

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Зрители приняли трейлер на ура: уже первые кадры дают понять, что это не «сладкая сказочка», а довольно мрачное реалистичное повествование. Пока фоном звучит знаменитая песня «Лучшие друзья девушек — это бриллианты», героиня на экране находится в явной растерянности, она переживает депрессию…

Это создает яркий контраст между реальностью и привычным образом самой известной блондинки ХХ века. Посмотреть фильм полностью можно будет 23 сентября на стриминговом сервисе Netflix, одновременно пройдет показ в кинотеатрах, сообщает издание «МК».