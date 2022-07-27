«Что плохого в самоидентификации»: Боня защитила Шамана после критики Собчак

Как отметила модель, песня «Я — русский» лично ей пришлась по душе.
Виктория Боня

Виктория Боня. Фото: Global Look Press

Модель Виктория Боня в «Телеграме» встала на защиту музыканта Шамана, о котором нелестно отозвалась светская львица Ксения Собчак.

«Мне лично клип понравился! И песня сильная, и голос исполнителя хороший. И, вообще, считаю, это отлично, что наконец кто-то написал патриотическую песню. Что плохого в самоидентификации, любви к своей родине и гордости за свою страну?»

Как отметила Боня, песня «Я — русский» уже четыре дня держит первое место в трендах Ютуба. Набрала более трех миллионов просмотров. Многим россиянам, в том числе и звездам уровня Максима Фадеева и Яны Рудковской, композиция понравилась.

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Ранее Ксения Собчак критиковала Шамана. Она была недовольна «патриотической лирикой», сравнив песню с кричалкой скинхедов.

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