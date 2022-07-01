Что означает перевод Валиевой из расширенного пула допинг-тестирования ISU в регистрируемый

Фигуристка Камила Валиева в сезоне 2022/2023 переведена из расширенного пула тестирования, в котором находилась ранее, в регистрируемый, сообщает сайт Международного союза конькобежцев.

Это означает, что контроль за допинг-тестами спортсменки усилится. Три пропуска допинг-тестов в течение одного года приведут к дисквалификации сроком до двух лет.

Напомним, российские фигуристки не получили награды на Олимпиаде в Пекине из-за допинг-скандала с Валиевой — ее тест, сделанный 25 декабря 2021 года, дал положительный результат.

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