Что она творит! В Сеть слили видео с Муцениеце, показывающей грудь с цепью на шее

Агата Муцениеце засветила пикантные моменты на своем теле.
Агата Муцениеце.

Агата Муцениеце. Фото: соцсети

Агата Муцениеце неожиданно выставила в Сеть видео с привкусом клубники. Звезда «Закрытой школы» появилась на нем с цепью на шее, тряся волосами и грудью.

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При этом артистка наводила на свой бюст камеру крупным планом, обращая внимание зрителей на пикантную родинку в зоне декольте. 

Экс-жена Павла Прилучного спросила у своих фолловеров, хотели бы они посмотреть фильм с такими вот кадрами, на что подписчики ответили практически единодушно: конечно, да!

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