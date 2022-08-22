Что она творит! В Сеть слили видео с Муцениеце, показывающей грудь с цепью на шее

Агата Муцениеце неожиданно выставила в Сеть видео с привкусом клубники. Звезда «Закрытой школы» появилась на нем с цепью на шее, тряся волосами и грудью.

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При этом артистка наводила на свой бюст камеру крупным планом, обращая внимание зрителей на пикантную родинку в зоне декольте.