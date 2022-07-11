«Что она там вытворяла за пределами - не знаю»: Шакуров - о работе с Гурченко

Актер Сергей Шакуров признался, что много лет дружил с актрисой Людмилой Гурченко.
«У меня к ней никогда никаких претензий не было. А что она там вытворяла за пределами, не знаю. В основном же наше актерское сотрудничество происходило на сцене - в одном спектакле мы с ней чуть ли не 15 лет играли мужа и жену».
Как отметил Сергей Шакуров, особенно запомнилась ему работа с Гурченко в картине «Любимая женщина механика Гаврилова». В этой ленте у него была роль без слов. Героиня же Гурченко посылала всех своих обожателей одного за другим. Она ждала «шального Шакурова», который появился в конце фильма, сообщает aif.ru.
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Напомним, что Людмила Гурченко – народная артистка СССР. Она ушла из жизни в 2011 году.