Что на самом деле сказал Карл III принцу Гарри про Меган Маркл перед смертью Елизаветы

Английские СМИ пишут о том, что король Великобритании Карл III на самом деле якобы попросил принца Гарри приехать к умирающей королеве без Меган Маркл.

«Было бы ошибкой приезжать в Балморал с Меган, чтобы повидаться с королевой перед ее смертью», - приводит слова Карла The Sun.

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Напомним, единственными, кто увидел Елизавету перед смертью, оказались тогда еще принц Чарльз и его сестра — принцесса Анна. В кулуарах говорят, что принц Гарри не успел застать бабушку в сознании.