Что на самом деле произошло с Ширвиндтом и когда его выпишут из клиники

Некоторые средства массовой информации сообщили, что народный артист России Александр Ширвиндт был якобы госпитализирован после приступа стенокардии.

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Сын актера, телеведущий Михаил Ширвиндт подтвердил, что его отец лег в больницу и рассказал, что на самом деле произошло с ним.

По словам наследника любимца публики, Александр Ширвиндт проходил плановое ежегодное обследование, речь не идет о приступе. Родные артиста предполагают, что его выпишут из клиники в день рождения, 19 июля. Актеру исполнится 88 лет.

Источник: ТАСС.