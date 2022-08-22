«Что-то на очень деловом»: Бородина отметилась в платье бэби-долл с рукавами-фонариками и лоферах Prada

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Потом она стала часто выходить в свет и появляться на премиях.

Однако лишь в прошлом году ей захотелось больше веселиться и посещать светские рауты. Она призналась, что хочет наверстать упущенное после развода с Курбаном Омаровым.