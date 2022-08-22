«Что-то на очень деловом»: Бородина отметилась в платье бэби-долл с рукавами-фонариками и лоферах Prada

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Потом она стала часто выходить в свет и появляться на премиях.
Однако лишь в прошлом году ей захотелось больше веселиться и посещать светские рауты. Она призналась, что хочет наверстать упущенное после развода с Курбаном Омаровым.
Этим летом Ксения много путешествует. Несколько раз она отдыхала в Турции. Недавно телеведущая с дочками вернулась с морского побережья.
На курорте она часто облачалась в короткие платья и костюмы с шортами. В 39 лет Бородина держит себя в форме. Она часто посещает спортзал и даже боксирует.
Теперь она вернулась к привычному расписанию. Ксения не скрывает, что регулярно пополняет гардероб. На этот раз она собралась на фотосессию. Она облачилась в мини-платье бэби-долл с рукавами-фонариками и цветочным принтом.
Наряд позволил ей подчеркнуть стройные ноги. Лук дополнили черные лоферы Prada на тракторной подошве и модные очки с цветными стеклами.
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«Что-то на очень деловом», — написала звезда. «Надо было этот лучок припасти на 1 сентября. Было бы о чем поговорить», — добавила она.
Поклонники восхитились трендовым аутфитом. Однако многие отметили, что он скорее повседневный, чем деловой.
«Шикарно выглядите», «После отпуска просто расцвели», «Это так красиво», «С такими ногами можно носить мини смело», «До чего женственно», — стали писать подписчики.