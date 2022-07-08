«Что может быть важнее?»: Арзамасова предстала с Авербухом и маленьким сыном в салоне бизнес-класса самолета

В День любви, семьи и верности, который отмечается в эту пятницу, многие знаменитости показывают в соцсетях своих вторых половинок и детей.

Актриса Лиза Арзамасова тоже решила порадовать поклонников милым кадром. Она поделилась снимком, который сделала на борту самолета во время перелета из Москвы в Сочи.

На фото Лиза Арзамасова позирует в компании двух своих любимых мужчин - мужа, прославленного фигуриста и создателя ледовых шоу Ильи Авербуха и сына Левушки.