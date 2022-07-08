«Что может быть важнее?»: Арзамасова предстала с Авербухом и маленьким сыном в салоне бизнес-класса самолета

В День любви, семьи и верности, который отмечается в эту пятницу, многие знаменитости показывают в соцсетях своих вторых половинок и детей.
Актриса Лиза Арзамасова тоже решила порадовать поклонников милым кадром. Она поделилась снимком, который сделала на борту самолета во время перелета из Москвы в Сочи.
На фото Лиза Арзамасова позирует в компании двух своих любимых мужчин - мужа, прославленного фигуриста и создателя ледовых шоу Ильи Авербуха и сына Левушки.
Лиза Арзамасова и Илья Авербух с сыном Левой. Фото: соцсети
«И что может быть важнее? Одна великая женщина сказала как-то: «Идите домой и любите свои семьи». С Днем семьи!», - написала под фото Лиза Арзамасова.
Стоит добавить, что звездное семейство путешествовало в Сочи бизнес-классом, а этот перелет стал первым в жизни маленького Левы.
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Напомним, сын Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха Лева появился на свет 14 августа прошлого года. Через месяц с небольшим у наследника звездной пары первый день рождения.
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