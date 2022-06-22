«Что, кроме соболезнований, выразить?»: Иосиф Пригожин не остался в стороне, узнав о скоропостижной смерти Пьера Нарцисса

Иосиф Пригожин пожелал близким покойного Пьера Нарцисса сил и терпения. 22 июня стало известно о смерти выпускника «Фабрики звезд». Это сообщение поразило музыкального продюсера, как и многих звездных коллег артиста. Свои соболезнования семье Пьера Нарцисса уже выразили: Эдгард Запашный, Прохор Шаляпин, Дмитрий Колдун, Николай Лукинский и многие другие.

«Что я могу, кроме соболезнований, выразить? Я очень сожалею об этом... грустная новость. Правда, мы не были друзьями. Я хорошо его знал. Но давно не общались. Из-за пандемии со многими контакты сошли на нет. Выражаю соболезнования близким, родным, семье и всем небезразличным», — говорил Пригожин в беседе с Teleprogramma.pro.

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