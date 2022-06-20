Что говорила Анна Кошмал в адрес Татьяны Кравченко до ссоры со звездами «Сватов»

Анна Кошмал изменила свою риторику в адрес звездных коллег по телехиту «Сваты». Ранее в СМИ бурно обсуждалась ссора актрисы, сыгравшей роль Жени Ковалевой, с другими членами съемочной площадки. Причина — события на Украине.

А до всего произошедшего Анна Кошмал делилась сердечными и трогательными строками, говоря о том, как она привязана к своим коллегам. К примеру, с симпатией и уважением украинская актриса отзывалась о Татьяне Кравченко.