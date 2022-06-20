Что говорила Анна Кошмал в адрес Татьяны Кравченко до ссоры со звездами «Сватов»

Анна Кошмал изменила свою риторику в адрес звездных коллег по телехиту «Сваты». Ранее в СМИ бурно обсуждалась ссора актрисы, сыгравшей роль Жени Ковалевой, с другими членами съемочной площадки. Причина — события на Украине.
А до всего произошедшего Анна Кошмал делилась сердечными и трогательными строками, говоря о том, как она привязана к своим коллегам. К примеру, с симпатией и уважением украинская актриса отзывалась о Татьяне Кравченко.
Анна Кошмал со своей экранной бабушкой Татьяной Кравченко. Фото: личный архив
«Люблю не могу», — писала в своем микроблоге актриса, сопроводив теплые слова в адрес Кравченко не менее трогательным снимком, на котором она обнимала свою экранную бабушку.
Теперь же Анна Кошмал говорит о том, что больше не поддерживает связь с коллегами из сериала «Сваты». Такую перемену в настроении режиссер телехита Эдуард Радзюкевич назвал самым обычным самопиаром. Также продюсер подметил, что актриса просто хочет привлечь к себе внимание. Девушка заметила, что интерес к ней стал падать, и решила напомнить о себе. Кстати, это Анне Кошмал удалось. Ее слова о звездах сериала «Сваты» вмиг разлетелись по Сети.