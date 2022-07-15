«Что-то глубоко фрейдистское»: Собчак ответила Шахназарову, который видит ее во сне в виде молочницы

Михаил Шахназаров в эфире программы «Полный абзац» рассказал, какой ему снится Ксения Собчак. Журналисту ведущая грезится по ночам в виде злой молочницы.

Больше интересных новостей — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Она ходит и говорит: «Что коров-то не подоили, твари! Давай, подъем. Коровок доить пойдем». Вот такой она мне снится», — сказал журналист.

Ксения Собчак ответила Михаилу Шахназарову в своем телеграме.

«Вообще, у Фрейда была интересная работа «О сновидении». Жалко, лень разбирать, но сны Шахназарова про то, что я добрая (или злая) доярка — это, конечно, что-то глубоко фрейдисткое…» — рассудила светская львица.