«Что это было?»: после выступления Хаматовой и Белого в Риге зрители хотят вернуть деньги

Актриса Чулпан Хаматова, сбежавшая из России полгода назад, живет в Латвии, где строит карьеру в рижском театре. Она соглашается на любые проекты, среди которых – кабаре Людмилы Петрушевской. И на днях состоялась премьера постановки с ее участием. На сцену она вышла вместе с другим эмигрантом, экс-актером МХТ им.Чехова Анатолием Белым.

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Но не все зрители остались в восторге от игры двух россиян. Некоторые зрители потребовали деньги назад, потому что увиденное не впечатлило. Об этом сообщает Telegram-канал «Абзац».

«Вопроса всего два. Что это было, и как можно вернуть деньги?» — пишет зритель о спектакле.

По мнению увидевшего постановку, у Хаматовой и Белого «изъяли навыки актерского мастерства», они полтора часа читали текст по суфлеру монотонно, стоя с чемоданами в руках.