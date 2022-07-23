«То, что есть от природы – тем и пользуюсь»: как Шатунов поддерживал физическую форму

«Как вы поддерживаете свою физическую форму. Например, «упал – отжался». Или просто «упал – и спать?», - спрашивали поклонники.

«Упал и спать мне больше нравится. Наверное, вот так и поддерживают физическую форму. На самом деле - никак. То, что есть от природы – тем и пользуюсь. Просто это не портить и все», - отвечал Юрий Шатунов.

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Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище столицы.