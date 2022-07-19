Что думают о каминг-ауте Касаткиной спортсмены, актеры, тренеры

Каминг-аут теннисистки Дарьи Касаткиной вызвал широкий резонанс в среде спортсменов и болельщиков, - а также депутатов. Как известно, лучшая теннисистка России призналась в своей нетрадиционной сексуальной ориентации и романе с фигуристкой Натальей Забияко.
Как только новость распространилась, посыпались комментарии. Надежда Карпова, футболистка «Эспаньола» и российской сборной (совершившая каминг-аут месяцем ранее) написала в соцсети Касаткиной:
«Я так горжусь тобой! Так держать, подруга!»
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Высказалась об этой ситуации и актриса и режиссер Рената Литвинова:
«Даша Касаткина – наша лучшая теннисистка совершила камин аут – сильный цельный человек, выбрала осознанную свободу в столь сложное время – мужественный поступок умного Человека. Говорила вчера с Дашей – мое уважение. Еще увидимся и будем свидетелями ее побед!»
Очень лаконично отреагировала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова:
«Не поддерживаю и не осуждаю».
А журналист Дмитрий Губерниев поддержал спортсменку:
«Дарья – молодец! Я считаю, что любить можно кого угодно – только детей трогать не надо. Пусть она будет счастлива. Личная жизнь на то и личная, чтобы в нее никто нос свой не совал. Я ее люблю как прекрасную теннисистку».
Мнения о поступке Дарьи Касаткиной собраны изданием «МК».