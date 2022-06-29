«Что для этого человека закон?»: покусанная бульдогом Успенская написала жалобу

Некоторое время назад Любовь Успенская прогуливалась у своего особняка с собакой и дочерью. В тот момент на них и напал соседский бульдог. Пес покусал не только питомца артистки, но и ее ногу.

Через некоторое время хозяйка бульдога обвинила Успенскую в нападении на нее. Об этом исполнительница узнала из СМИ. Защищать интересы соседки взялся именитый адвокат Александр Добровинский, который не так давно был лишен своего статуса.