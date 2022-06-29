«Что для этого человека закон?»: покусанная бульдогом Успенская написала жалобу

Некоторое время назад Любовь Успенская прогуливалась у своего особняка с собакой и дочерью. В тот момент на них и напал соседский бульдог. Пес покусал не только питомца артистки, но и ее ногу.
Через некоторое время хозяйка бульдога обвинила Успенскую в нападении на нее. Об этом исполнительница узнала из СМИ. Защищать интересы соседки взялся именитый адвокат Александр Добровинский, который не так давно был лишен своего статуса.
«Когда человек называет себя адвокатом, остается руководителем адвокатского бюро после прекращения ему статуса адвоката, называет себя на официальном сайте «управляющим партнером», что для этого человека закон? Вот насколько сейчас Добровинский адвокат, настолько и Любовь Успенская преступница», — цитирует адвоката Успенской, Елену Сенину, «Комсомольская правда».
По словам Елены Сениной, в отношении Александра Добровинского поданы заявления в Адвокатскую палату, Минюст и УФАС.
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