«То, что чем больше детей, тем легче — это миф»: Наталья Медведева рассказала о том, как живется многодетной матери

Актриса и звезда Comedy Woman Наталия Медведева призналась, что после рождения третьего ребенка сильно устает и мало спит. И предупредила всех о том, что люди врут, говоря, что чем больше в семье детей, тем проще бывает родителям.

«Мы думали с двумя легче. Нет. Мы думали с тремя легче. Нет. Сложнее и сложнее. Не верьте! Это миф, что чем больше детей, тем легче. Нихренашечки», - заявила Медведева.

В интервью «Авторадио» многодетная мать рассказала, что после родов она с утра до вечера сидит дома. Заботиться о детях ей помогают супруг и няня, но при этом все они не высыпаются.

Сделать материнство чуть более веселым мог бы материнский капитал, но Медведева узнала, что получившим маткап на второго ребенка за рождение третьего не дают ровным счетом ничего. Только небольшую выплату.

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