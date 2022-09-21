Что будет с собаками королевы Елизаветы II после ее смерти

Собаки королевы Елизаветы II скорбят, потеряв свою хозяйку. По словам кинолога Райана Нейла, четвероногие питомцы Елизаветы породы корги чувствуют ее смерть не хуже, чем люди.

Он рассказал, как можно распознать, что собака скорбит по умершему хозяину: такие собаки теряют интерес к прогулкам и любимым прежде занятиям, они даже отказываются от еды.

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Изучив поведение королевских корги, Нейл сделал вывод: собаки тоскуют и скорбят. В таком случае он советует придерживаться обычного распорядка дня: кормить собак по часам, в привычное время предлагать им прогулки, общаться с животными.

Если и это не поможет — придется обратиться к ветеринару, сообщает издание «РИА ФАН» со ссылкой на зарубежные СМИ.