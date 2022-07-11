Что будет дальше? Курс доллара упал ниже 60 рублей впервые с 5 июля

Эксперты ранее предупредили, что стоит дождаться 11 июля, так как этот день во многом будет показательным. Так и случилось. Рубль снова стал укреплять свои позиции. Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 59 рублей впервые с 5 июля.

Курс доллара расчетами «завтра» на 17.01 мск падал на 1,01 рубля, до 59,91 рубля, евро на 17.10 мск — на 2,42 рубля, до 59,93 рубля, согласно данным Московской биржи.

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Напомним, что эксперты рассказали, будет ли доллар снова стоить 70 рублей и что в ближайшее время произойдет на рынке валют.

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