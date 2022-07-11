Что будет дальше? Курс доллара упал ниже 60 рублей впервые с 5 июля

Экономика зачастую преподносила сюрпризы. И в этом году россияне впервые за долгое время увидели курс доллара и евро ниже 90 рублей.
В июле доллар на Мосбирже стал стоить 50,2 рубля — впервые с мая 2015-го, а евро стал ниже 52,8 рубля. Однако вскоре рубль стал сдавать свои позиции, а доллар и евро стали стоить больше 60 рублей.
Эксперты ранее предупредили, что стоит дождаться 11 июля, так как этот день во многом будет показательным. Так и случилось. Рубль снова стал укреплять свои позиции. Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 59 рублей впервые с 5 июля.
Курс доллара расчетами «завтра» на 17.01 мск падал на 1,01 рубля, до 59,91 рубля, евро на 17.10 мск — на 2,42 рубля, до 59,93 рубля, согласно данным Московской биржи.
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Напомним, что эксперты рассказали, будет ли доллар снова стоить 70 рублей и что в ближайшее время произойдет на рынке валют.