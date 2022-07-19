«Читаю моим малышам»: Тодоренко в сорочке предстала с новорожденным сыном в кровати

Регина Тодоренко уже много лет работает на телевидении. Сначала она пыталась строить карьеру певицы, но съемки в шоу «Орел и решка» изменили вектор ее работы.

Она прославилась на всю Россию и стала членом жюри в шоу «Маска». При этом артистка успевает растит сына Михаила и уделять время мужу Владу Топалову.