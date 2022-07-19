«Читаю моим малышам»: Тодоренко в сорочке предстала с новорожденным сыном в кровати

Регина Тодоренко уже много лет работает на телевидении. Сначала она пыталась строить карьеру певицы, но съемки в шоу «Орел и решка» изменили вектор ее работы.
Она прославилась на всю Россию и стала членом жюри в шоу «Маска». При этом артистка успевает растит сына Михаила и уделять время мужу Владу Топалову.
В этом году Регина объявила о второй беременности. Она много путешествовала, но рожать предпочла в Майами. Телеведущая демонстрировала округлившийся живот. А вот 16 июля стало известно, что она стала мамой во второй раз. У нее родился сын, который получил имя Мир.
Примечательно, что Тодоренко выбрала домашние роды. Теперь она наслаждается материнством. Артистка пишет сказки. Она поделилась кадрами, на которых предстала в сорочке без макияжа и укладки. Рядом с ней лежал новорожденный малыш и сидел старший сын. Регина читала для них сказку.
«Читаю наброски сказок своим малышам. Совсем скоро все детки смогут отправиться в путешествие по моим сказкам. Иногда лучшее путешествие – прочитанная книга», – написала звезда.
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Поклонники восхитились семейной идиллией. «Ну прям красота», «А малыш такой крохотный», «Мишка не ревнует?», «Как классно», «Он милый такой», — стали писать подписчики.