Читает стих для мамы: Нюша засняла подросшую дочку в белом платье на Мальдивах в особенный день

Примечательно, что недавно Нюша с мужем отдохнула на Бали. А теперь она проводит время на Мальдивах уже с супругом и детьми. Она делится кадрами, на которых то танцует, то позирует на белом пляже. 15 августа артистка отмечает свой день рождения. С утра ее поздравила подросшая дочка, которая выучила стих.