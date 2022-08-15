Читает стих для мамы: Нюша засняла подросшую дочку в белом платье на Мальдивах в особенный день

Нюша с юных лет строит карьеру и может похвастаться большим количеством хитов.
Однако артистка в свои годы также успела построить семью. Сначала она скрывала личную жизнь. А теперь вместе с мужем Игорем Сивовым делится кадрами из путешествий. У них растут дети — Серафима-Симба и Саффрон.
Примечательно, что недавно Нюша с мужем отдохнула на Бали. А теперь она проводит время на Мальдивах уже с супругом и детьми. Она делится кадрами, на которых то танцует, то позирует на белом пляже. 15 августа артистка отмечает свой день рождения. С утра ее поздравила подросшая дочка, которая выучила стих.
Симба предстала в белом легком платье. Она стояла у диванчика с розами и разбросанными лепестками. Певица слушала, как она произносит трогательные слова, но за спиной девочке пытались подсказывать слова родственники. Это возмутило маленькую дочку звезды.
«Симбуля готовила мне стих. А за моей спиной все сигнализируют», — пояснила Нюша.
«Ну хватит мне уже подсказывать! Что же это такое!» — заявила малышка.
«Подарю сегодня мамочке вместо слов улыбку и портрет в красивой рамочке, принесу с открыткой. Обниму родную маму, в щечку поцелую. Чтобы ничего не огорчало, счастье наколдую», — продолжила девочка.
Поклонники восхитились тем, как выглядит наследница артистки. Многие отметили, что девочка очень старалась. «Какая она милая», «Лапочка такая», «Услада для мамы», «Ну как она старается», «Возмущается, как мама», «Классная девочка», «Симба просто солнышко», — прокомментировали кадры подписчики.