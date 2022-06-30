«Чистый бизнес»: Соколов осудил звезд, критикующих родную страну

Актер Андрей Соколов в шоу «Эмпатия Манучи» осудил звезд, которые критикуют родную страну. По его словам, не стоит сейчас выносить сор из избы.

Как отметил Андрей Соколов, он не видит в отъезде звезд ничего неожиданного. Сам он считает себя русским, который вырос в этой стране.

«Чистый бизнес. Информационная война, ее никто не отменял. Где больше кормят, туда и идут», — заметил Андрей Соколов.

Напомним, что Андрей Соколов прославился по съемкам в сериалах. На его счету работы в таких проектах, как «Линия защиты», «Адвокат», «Близнецы».

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