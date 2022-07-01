«Чисто купить хлеба»: сестра Михаила Круга рассказала, сколько денег наследники артиста получают за его песни

20 лет назад — в ночь на 1 июля 2002 года — был застрелен певец Михаил Круг. К этой годовщине сестра звезды шансона — Ольга Медведева — рассказала журналистам о том, как живет семья трагически погибшего артиста.

Старший сын Круга, Дмитрий, работает в полиции и сторонится прессы, поклонником творчества отца не является. Младший же Александр, наоборот, любит отцовские песни и сочиняет свои. Парень поступил в ГИТИС и уже готовится к первым спектаклям. Жены Михаила живут абсолютно разными жизнями и друг с другом не соприкасаются.

Ольгу спросили, получает ли семья знаменитого шансонье деньги по авторским правам за песни Круга.

«Да, там от Российского авторского общества идут какие-то деньги, с ними заключен договор. Но там совсем небольшие деньги, чисто купить хлеба. Я бы сказала, что это смешные деньги для такой популярности. Там каждый месяц приходит меньше 50 тысяч рублей, но больше 10 тысяч рублей, скажем так», — поделилась сестра певца с «Комсомольской правдой».

Она добавила, что наследство у Круга тоже было небольшое: дом, автобус и машина. Их поделили между собой мама, вдова и два сына артиста.

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