«Чище парня не было»: Кушанашвили рассказал, как бывшая жена Разина относилась к Шатунову

Телеведущий Отар Кушанашвили в «Телеграме» заявил, что всегда был дружен с продюсером Андреем Разиным.
«Он до конца дней будет изводить себя мыслью, что сократил жизнь Шатунова. Разин как минимум не содействовал долголетию Шатунова. Появилась статья «Шатунова кремировали, чтобы скрыть причину его смерти». Там разговор про алкоголь и транквилизаторы, со слов Разина».
По словам Кушанашвили, он не понимает, зачем Разин сплетничает о Шатунове.
«Андрей, мы с тобой дружны. Ну зачем Шатунова в этот ряд. Оставьте хоть кого-нибудь незапятнанным. Оставьте хоть кого-то светлым, каким он, собственно говоря, и был. Даже твоя бывшая супруга утверждает, что чище его парня не было. Я хочу видеть хорошее. Ну какие транквилизаторы?
Шатунов был светлым человеком. А кто из нас простой? Все мы сложные. Не хочу слышать слова алкоголь и транквилизаторы. А если у Разина проблемы с директором Шатунова, то сойдитесь в вулканической схватке и выясните, кто из вас прав. Юре Шатунову светлая память. Буду благодарен тебе за наши приятельские отношения», — заявил Отар Кушанашвили.
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Напомним, что бывшей женой Андрея Разина, о которой говорит Кушанашвили, была Маритана Разина. Они были вместе с продюсером с 2007 по 2013 год.