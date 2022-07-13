«Чище парня не было»: Кушанашвили рассказал, как бывшая жена Разина относилась к Шатунову

По словам Кушанашвили, он не понимает, зачем Разин сплетничает о Шатунове.

«Андрей, мы с тобой дружны. Ну зачем Шатунова в этот ряд. Оставьте хоть кого-нибудь незапятнанным. Оставьте хоть кого-то светлым, каким он, собственно говоря, и был. Даже твоя бывшая супруга утверждает, что чище его парня не было. Я хочу видеть хорошее. Ну какие транквилизаторы?

Шатунов был светлым человеком. А кто из нас простой? Все мы сложные. Не хочу слышать слова алкоголь и транквилизаторы. А если у Разина проблемы с директором Шатунова, то сойдитесь в вулканической схватке и выясните, кто из вас прав. Юре Шатунову светлая память. Буду благодарен тебе за наши приятельские отношения», — заявил Отар Кушанашвили.

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Напомним, что бывшей женой Андрея Разина, о которой говорит Кушанашвили, была Маритана Разина. Они были вместе с продюсером с 2007 по 2013 год.

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