Чиповской — миллион, Петрову — 100 тысяч: сколько платят российским звездам за встречи

Отечественные звезды подхватили модное западное направление. Теперь российские знаменитости, пожелавшие поучаствовать в благотворительности, не просто отдают кровно заработанные денежки, а предлагают свидание с собой за деньги на специализированных аукционах.

Так, на одном из прошедших торгов продали ночь в караоке с певицей Бьянкой за 125 тысяч рублей. Прогулку с Алексеем Воробьевым и его собачкой — за 55 тысяч 555 рублей. Регистрацию брака с участием Сати Казановой в роли ведущей — всего за 35 тысяч рублей.

На аукционе Meet for Charity онлайн-встречу с актером Александром Петровым продали за 110 тысяч рублей. А вот встреча с Анной Чиповской обошлась участнику торгов в 1,1 миллиона рублей.

Источник: КП.

Больше интересных новостей — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Смотрите также: