Чичерина нанесла сокрушительный удар по Пугачевой: новой эпохе — новые кумиры

Поступок Аллы Пугачевой, когда она обозначила неких «врагов» и дала им обидные клички вроде «рабов» и «холопов», многие россияне посчитали оскорбительным. А потому не только бизнес Аллы Борисовны по продаже обуви терпит сейчас крах, но и ее творчество. Ее песни не хотят крутить на радио, а в баттле «Чичерина VS Пугачева» от Aif.ru, безоговорочно победила первая артистка.

Издание выставило на суд читателей песню Юлии Чичериной «На передовой» 2016 года и композицию Аллы Пугачевой «Война» 2015 года.

В итоге песня Чичериной набрала 73,67% голосов, композиция Пугачевой получила лишь 26,33%.