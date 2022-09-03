«Четыре титановые пластины, по две с обеих сторон»: звезду «Дома-2» Саленко жестоко избили

Как отметил Саленко, операцию ему делали в родном Кемерово. Как считает Саленко, на него напали без видимых причин. Хулиганов было несколько, а он один.

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Напомним, что Руслан Саленко на «Доме-2» строил отношения с Лерой Фрост. Правда, ничем хорошим это не завершилось. Он был на проекте с 2018 по 2020 год.