«Четыре титановые пластины, по две с обеих сторон»: звезду «Дома-2» Саленко жестоко избили

Звезду проекта «Дом-2» Захара Саленко жестоко избили в ночном клубе. Об этом он сообщил в соцсетях. В итоге он оказался на больничной койке, где пробудет долгое время.
«Три часа операции, четыре титановые пластины, по две с обеих сторон, и полтора месяца больницы. Питание через трубочку, рот сшит железками. Хочу, чтобы вы знали — беспредел в этом мире существует, поэтому лучше сидите дома. Самое обидное, что все это случилось в родном городе, в заведении, которое я посещаю 10 лет. Охранников знаю столько же, а человека, с которым был в конфликте - 15. Просто знайте - всем плевать на вашу судьбу. Сломают и даже не позвонят, помощи не предложат».
Захар Саленко. Фото: соцсети
Как отметил Саленко, операцию ему делали в родном Кемерово. Как считает Саленко, на него напали без видимых причин. Хулиганов было несколько, а он один.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»
Напомним, что Руслан Саленко на «Доме-2» строил отношения с Лерой Фрост. Правда, ничем хорошим это не завершилось. Он был на проекте с 2018 по 2020 год.