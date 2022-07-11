«Четыре пары из семи – однополые»: Солнцев показал, кто регистрирует браки в мэрии Сан-Франциско

Шоумен и бывший звездный участник «Дома-2» Рустам Солнцев в «Телеграм» показал тех, кто заключает браки в Америке.
«Фотография тех, кто зарегистрировал брак в мэрии Сан-Франциско с 10 утра до 2 часов дня 8 июля 2022. Четыре пары из семи – однополые».
Молодожены в Америке. "Телеграм" Рустама Солнцева
Напомним, что Рустам Солнцев последние месяцы живет в Америке. Он покинул Россию и пока в родную страну возвращаться не торопится.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»
Заметим, что Рустам Солнцев уже не раз в восторженных тонах отзывался о своей американской жизни. Он отмечал, что ему очень нравится на чужбине.