«Четыре пары из семи – однополые»: Солнцев показал, кто регистрирует браки в мэрии Сан-Франциско

Напомним, что Рустам Солнцев последние месяцы живет в Америке. Он покинул Россию и пока в родную страну возвращаться не торопится.

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Заметим, что Рустам Солнцев уже не раз в восторженных тонах отзывался о своей американской жизни. Он отмечал, что ему очень нравится на чужбине.

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