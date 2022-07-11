«Четыре пары из семи – однополые»: Солнцев показал, кто регистрирует браки в мэрии Сан-Франциско

Шоумен в последние месяцы живет в Америке.
Рустам Солнцев

Рустам Солнцев. Фото: соцсети

Шоумен и бывший звездный участник «Дома-2» Рустам Солнцев в «Телеграм» показал тех, кто заключает браки в Америке.

«Фотография тех, кто зарегистрировал брак в мэрии Сан-Франциско с 10 утра до 2 часов дня 8 июля 2022. Четыре пары из семи – однополые».

Молодожены в Америке. "Телеграм" Рустама Солнцева

Напомним, что Рустам Солнцев последние месяцы живет в Америке. Он покинул Россию и пока в родную страну возвращаться не торопится.

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Заметим, что Рустам Солнцев уже не раз в восторженных тонах отзывался о своей американской жизни. Он отмечал, что ему очень нравится на чужбине.

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