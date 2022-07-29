«Четыре недели после родов»: Мария Шарапова показала свое тело и назвала его слабым

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова месяц назад впервые стала мамой. Звезда спорта сообщила об этом на весь Интернет и теперь учится жить новой жизнью. Но не забывает и о своей собственной форме. в микроблоге она показала, как выглядит сейчас, и рассказала, что начала заниматься своим телом через две недели после родов.

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«Сегодня четыре недели после родов и две недели с тех пор, как я снова начала заниматься своим телом. Я не думаю, что мое тело когда-либо было таким слабым, как на следующий день после родов, поэтому даже эти движения кажутся для меня трудными», - пожаловалась звезда спорта.

Напомним, Шарапова родила от гражданского мужа, бизнесмена Александра Гилкиса. На свет появился мальчик, которого назвали Теодором.