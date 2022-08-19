Четыре кило шашлыка в форме кубиков? Собчак высмеяла гастрольный райдер Зиверт

Ксения Собчак обнародовала гастрольный райдер певицы Зиверт, подняв его на смех. Звезда, оказывается, просит у организаторов концертов огромное количество шашлыка, да еще в определенной форме.

Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Шашлыки ассорти, каждого – по 1 кг (лосось без кожи, телятина, говядина, курица – грудка). Прожарка well done, форма – кубики. Соусы к шашлыку. Шашлык должен быть приготовлен исключительно на углях», - написано в обнародованном Ксенией Собчак райдере Юлии Зиверт.

Ксения Собчак отреагировала на этот список в своем телеграме смеющимися смайлами и комментарием: «Впереди – предпоследние летние выходные. И да прибудет с вами такое же меню, как в райдере Зиверт. Форма – КУБИКИ!»