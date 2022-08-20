Четыре грузчика и переводчик: райдер Филиппа Киркорова

Казалось бы, райдер Филиппа Киркорова должен быть самым требовательным. Так считают многие поклонники поп-звезды. Но - нет. Ничего подобного как у той же Ксении Собчак мы не увидели.

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