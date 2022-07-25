Четверть миллиона стоит наряд Ивлеевой, в котором она прошла под шпагатом Волочковой

Настя Ивлеева прошлась под шпагатом Анастасии Волочковой на молодежном фестивале VK Fest.

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«Это лучшее, что было в моей жизни!» - призналась она.

Стоит отметить, что ведущая отлично держалась на каблуках, показывая гибкость своей спины. Благо, наряд оказался для таких выкрутасов подходящий - под вязаным платьем были надеты лосины.