Четверть миллиона стоит наряд Ивлеевой, в котором она прошла под шпагатом Волочковой

Настя Ивлеева прошлась под шпагатом Анастасии Волочковой на молодежном фестивале VK Fest.
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«Это лучшее, что было в моей жизни!» - призналась она.
Стоит отметить, что ведущая отлично держалась на каблуках, показывая гибкость своей спины. Благо, наряд оказался для таких выкрутасов подходящий - под вязаным платьем были надеты лосины.
Но, журналисты выяснили, что костюм Ивлеевой был не просто практичным, но и дорогим. Туфельки стоят 85 тысяч рублей, платье – 68 тысяч, лосины - 55, боди – 33, колье – 8.
Источник: Telegram-канал «НеМалахов».