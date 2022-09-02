Честный ответ: о чем бы поговорил Шаман (Shaman) с Пугачевой при встрече

Певец Шаман (Shaman) некогда участвовал в телепроекте «Фактор А», где в жюри работала Алла Пугачева.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Журналисты NEWS.ru спросили певца, о чем бы он поговорил с Аллой Борисовной при встрече. И артист честно ответил на вопрос.

Он заявил, что точно не о музыке. И рассудил, что обычно старшие дают младшим свои советы, но советы ему не нужны.

«Я думаю, что просто бы о жизни поговорили, о каких-то приятных отвлеченных темах, так называемых «вещах ни о чем», — сказал Шаман.