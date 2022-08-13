«Честности»: SHAMAN рассказал, чего не хватает российской поп-музыке

Певец SHAMAN в пресс-центре МК объяснил, чего не хватает российской поп-музыке.
«Я скажу, как есть. Честности. Люди все чувствуют. Даже как про меня говорят, что я конъюнктурный. Типа за мной стоят деньги. Люди говорят не потому, что так думают – они просто устали от вранья, которое им втюхивали на протяжении тридцати лет».
Как отметил певец, надо людям дать время, чтобы они привыкли к тому факту, какой он есть. «Я иду вразрез с шоу-бизнесом. Эту дорогу освещают миллионы сердец», - заметил SHAMAN.
Напомним, что SHAMAN сегодня один из самых популярных музыкантов. Концерты у восходящей звезды расписаны до конца года.