Честность в тренде: Каролина Севастьянова в мини-платье отказалась от пуш-ап ради естественного декольте

27-летняя олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова продолжает отдыхать в Монако. Туда красавица улетела, когда стало известно, что из шоу «Звезды в Африке» она выбыла.

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На Лазурном берегу спортсменка только и делает, что нежится на пляже. Вечерами она, как правило, отправляется на ужин в местные рестораны. И минувший вечер не стал исключением. Красотка нарядилась в маленькое черное платье с тонкими бретельками, отказавшись от белья. Честность нынче в тренде, поэтому Севастьянова блеснула естественностью своего декольте с большим удовольствием.