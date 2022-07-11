«Чертова резиденция»: Кушанашвили высказался о конфискации замка Галкина в Грязи

Максим Галкин, улетевший в Израиль на фоне событий февраля, в настоящее время многим не дает покоя. В частности, люди призывают отобрать у него роскошный замок в деревне Грязь под Москвой, который, как оказалось, по документам не существует. Дом-«призрак» он построил 10 лет назад и поселился там с женой Аллой Пугачевой, а потом и детьми обзавелся от суррогатной мамы.

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Предложение о конфискации вызвало у светского обозревателя Отара Кушанашвили возмущение. Журналист давно и открыто поддерживает Галкина и Пугачеву, и не смог промолчать и на этот раз. В программе «Каково?!» ведущий эмоционально высказался.

«Вам не нравится Максим Галкин? Вы у него что, собрались отбирать дом? Это его дом. Это его чертова резиденция. Это его окаянная латифундия огромная. Так он ведь заработал на нее сам!» — эмоционировал он в программе.

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