Черный надо уметь носить: Ирина Шейк в силуэтном платье с изюминкой появилась на Неделе моды в Нью-Йорке

Примечательно, что Шейк недавно отметилась на Венецианском кинофестивале. Она предстала в шелковом платье в пол. Примечательно, что модель успела вернутся в США к началу Недели моды. Накануне она щегольнула вечеринке Revolve.

Ирина предстала в черном силуэтном платье с драпировкой. Наряд с изюминкой выгодно подчеркнул ее фигуру. Босоножки на шпильке дополнили образ.