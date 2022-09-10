Черный надо уметь носить: Ирина Шейк в силуэтном платье с изюминкой появилась на Неделе моды в Нью-Йорке

Ирина Шейк является известной моделью. Она уже много лет строит карьеру и смогла завоевать любовь многих модельеров. Российская красавица не пропускает Недели моды. Она не так давно отдохнула на Багамах в компании экс-возлюбленного Брэдли Купера. Пока они не комментируют свои отношения. Напомним, что от актера у модели подрастает дочка Лея.
Примечательно, что Шейк недавно отметилась на Венецианском кинофестивале. Она предстала в шелковом платье в пол. Примечательно, что модель успела вернутся в США к началу Недели моды. Накануне она щегольнула вечеринке Revolve.
Ирина предстала в черном силуэтном платье с драпировкой. Наряд с изюминкой выгодно подчеркнул ее фигуру. Босоножки на шпильке дополнили образ.
Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Примечательно, что Шейк предпочла выглядеть естественно. Она отказалась от укладки, распустив волосы. Также модель сделала легкий макияж, выровняв тон и накрасив губы. Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Однако многим показалось, что Ирина была грустной.
«Просто королева», «Наша Ира грустная», «Естественность очень идет», «Красивая такая», «Почему-то выглядит грустно», — стали писать подписчики. Добавим, что стилисты не раз отмечали, что наряды черном цвете надо уметь носить.
Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды