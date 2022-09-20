Чернобровый, с мягкой улыбкой! Тарасова поделилась редким фото молодого красавца Бодрова в 20-ю годовщину гибели

Татьяна Тарасова в личном микроблоге поделилась памятным снимком в 20-ю годовщину гибели Сергея Бодрова - младшего. На фото актер из культового фильма «Брат» запечатлен с ее отцом. Бодров брал интервью у Анатолия Тарасова. Заслуженный тренер СССР поделилась некоторыми деталями той встречи. На архивном снимке Сергей Бодров запечатлен еще молоденьким парнишкой. Поклонниц очаровывала мягкая улыбка актера, его вдумчивый взгляд из-под нависших над веками густых бровей.

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