Чернобровый, с мягкой улыбкой! Тарасова поделилась редким фото молодого красавца Бодрова в 20-ю годовщину гибели

Этот кадр был сделан в далеком 1993 году, без малого почти 30 лет назад.

Сергей Бодров. Фото: кадр из фильма "Брат"

Татьяна Тарасова в личном микроблоге поделилась памятным снимком в 20-ю годовщину гибели Сергея Бодрова - младшего. На фото актер из культового фильма «Брат» запечатлен с ее отцом. Бодров брал интервью у Анатолия Тарасова. Заслуженный тренер СССР поделилась некоторыми деталями той встречи. На архивном снимке Сергей Бодров запечатлен еще молоденьким парнишкой. Поклонниц очаровывала мягкая улыбка актера, его вдумчивый взгляд из-под нависших над веками густых бровей. 

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Сергей Бодров с Анатолием Тарасовым в Лужниках. Фото: соцсети героя публикации

«20 лет назад трагически погиб Сергей Бодров. Вот такое фото прислали мне болельщики. Май 1993 год, Лужники, передача «Марафон - 15», посвященная суперфиналу Золотой шайбы. Сергей берет интервью у папы, который был основателем этого турнира», - отметила Тарасова.

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